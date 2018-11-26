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Суарес вылетел на две недели – стала известна причина

17:26 93 Читати українською
Суарес вылетел на две недели – стала известна причина
Луис Суарес / Reuters

Нападающий испанской Барселоны Луис Суарес из-за повреждения не сможет помочь "блаугранас" в ближайших матчах Лиги чемпионов и Примеры.

Уругваец вынужден будет пропустить две недели, сообщает Goal.com.

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Суарес получил травму колена и нуждается в лечении. Отмечается, что на форварда ожидает лечебный курс стволовыми клетками.

Таким образом, 31-летний нападающий пропустит матч ЛЧ против ПСВ (28 ноября) и два поединка в испанской Ла Лиге – против Вильярреала (2 декабря) и дерби с Эспаньолом (8 декабря).

В сезоне 2018/19 Луис Суарес провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.

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ПСВ - Барселона: Среда 28 ноября 2018

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