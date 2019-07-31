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Суарес вернулся к тренировкам в составе Барселоны

14:23 38 Читати українською
Суарес вернулся к тренировкам в составе Барселоны
Луис Суарес / фото из соцсетей

Уругвайский нападающий Луис Суарес уже находится в расположении Барселоны после завершения отпуска.

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала фото и видео первого занятия Суареса после возвращения.

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Луис был вынужден пропустить турне Барселоны в Японии из-за участия в составе национальной сборной на Кубке Америки, где уругвайцы в четвертьфинале уступили команде Перу.

В прошлом сезоне Луис Суарес принял участие в 33 матчах за Барселону, забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.

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