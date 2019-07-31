Суарес вернулся к тренировкам в составе Барселоны

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Гвардиола Клопп, Сантуш и еще 7 тренеров претендуют на награду ФИФА The Best-2019
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Ференцварош хочет подписать еще двух игроков ШахтераУкраина — 15:08 117
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"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталосьЛига чемпионов — 14:34 194
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Шаблий шантажирует лидеров Карпат и хочет пригласить в клуб нового тренера, – СМИУкраина — 14:12 199
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Карпаты официально вышли из единого телепула – известен транслятор матчей львовянУкраина — 13:20 396