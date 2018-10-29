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Суарес: В матче с Реалом мы доказали, что Барселона – отличная команда и без Месси

28 октября 22:10 53 Читати українською
Суарес: В матче с Реалом мы доказали, что Барселона – отличная команда и без Месси
Луис Суарес / Фото ФК Барселона

Автор хет-трика в поединке Барселона – Реал (5:1) Луис Суарес поделился впечатлениями от матча 10-го тура Ла Лиги.

"Кризис Реала? В таких ситуациях нужно относиться друг к другу с пониманием. Мы же коллеги. В футболе нужно быть самокритичным.

Во втором тайме Мадрид атаковал, у них были моменты, они забили и продолжили их создавать. Но мы хорошо сработали. Они оставляли свободное пространство, а мы этим пользовались.

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Конечно, лучше, когда Месси есть в составе. Лео – лучший игрок в мире. Но нам нужно гордиться своей игрой на командном уровне. Мы показали, что мы отличная команда с отличным тренером и без Месси.

Мы победили, у меня недавно родился третий сын. Это все очень важно для меня", – цитирует Суареса издание Marca.

Напомним, после победы Барселона набирает 21 пункт и возвращается на вершину, подвигая Атлетико на вторую позицию. Реал лишь на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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