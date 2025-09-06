Суарес услышал суровый вердикт после позорного поступка в матче Интера Майами – Бускетса тоже дисквалифицировали
Нападающий Интера Майами Луис Суарес не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Встреча Интера Майами и Сиэтла Саундерс запомнилась дракой и позорным поведением Луиса Суареса. Уругвайский нападающий плюнул в одного из сотрудников соперника.
Суарес извинился, впрочем, не избежал сурового наказания. Как сообщает Le Parisien, форварда Интера Майами дисквалифицировали на шесть матчей. Это касается встреч только Кубка Лиг, в котором участвуют представители МЛС и чемпионата Мексики.
Правда, на этом проблемы Суареса могут не завершиться. Дело в том, что дисциплинарный комитет МЛС имеет право наложить дополнительное наказание на нападающего.
Кроме того, Серхио Бускетса дисквалифицировали на два матча, а Томаса Авилеса – на три.
