Нападающий Интера Майами Луис Суарес не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Встреча Интера Майами и Сиэтла Саундерс запомнилась дракой и позорным поведением Луиса Суареса. Уругвайский нападающий плюнул в одного из сотрудников соперника.

Суарес плюнул сопернику в лицо – он впервые прокомментировал инцидент

Суарес извинился, впрочем, не избежал сурового наказания. Как сообщает Le Parisien, форварда Интера Майами дисквалифицировали на шесть матчей. Это касается встреч только Кубка Лиг, в котором участвуют представители МЛС и чемпионата Мексики.

Правда, на этом проблемы Суареса могут не завершиться. Дело в том, что дисциплинарный комитет МЛС имеет право наложить дополнительное наказание на нападающего.

Кроме того, Серхио Бускетса дисквалифицировали на два матча, а Томаса Авилеса – на три.

Месси исчез в финале – Сиэтл уничтожил Интер Майами и выиграл Кубок лиг, Суарес и Бускетс устроили драку (ВИДЕО)