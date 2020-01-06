toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Суарес стал лучшим игроком декабря в Ла Лиге

6 января 14:23 43 Читати українською
Суарес стал лучшим игроком декабря в Ла Лиге
Луис Суарес / ФК Барселона

Нападающий Барселоны Луис Суарес признан лучшим игроком месяца в испанской Ла Лиге.

Уругвайский нападающий – лучший в Ла Лиге в декабре, сообщает официальный твиттер турнира.

Суарес установил интересное достижение – уругваец причастен к последним десяти голам Барселоны

Суарес сверхрезультативно провел месяц в чемпионате Испании. В активе опытного форварда 3 мяча и сразу 6 передач. Единственный поединок, в котором Суарес не смог проявить свои бомбардирские или ассистентские способности – Эль Класико против Реала (0:0).

Декабрьский запев Луис Суарес продолжил и в январе. В дерби с Эспаньолом он забил гол и оформил ассист.

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
803
Теги
Испания Барселона Барселона Ла Лига Луис Суарес Луис Суарес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
5
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук