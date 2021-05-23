Суарес сообщил, где начнет следующий сезон
23 мая 23:19 - Читати українською
Форвард Атлетико Луис Суарес не будет покидать Мадрид.
"Следующий сезон в Атлетико? Да, конечно. Атлетико меня покорил с тех пор, как я приехал сюда. Я сказал клубу, чтобы оставили для меня место в музее, хочу войти в историю Атлетико", – цитирует Суареса Marca.
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В контракте 34-летнего уругвайца с "матрасниками" был предусмотрен пункт о пролонгации сотрудничества.
Напомним, прошлым летом Барселона избавилась от Луиса, который перешел в Атлетико. 21 гол в нынешнем сезоне Ла Лиги от Суареса помогли команде Симеоне стать чемпионами.
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