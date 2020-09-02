Чемпион Италии настроен усилиться бомбардиром Барселоны, на которого не рассчитывает Рональд Куман.

Луис Суарес согласовал условия личного контракта с Ювентусом. Сейчас 33-летний уругвайский бомбардир ведет переговоры с Барселоной о досрочном расторжении контракта, сообщает Football Italia со ссылкой на ряд итальянских изданий.

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Действующее соглашение Суареса рассчитано до лета следующего года. Если форвард согласует прекращение сотрудничества с "сине-гранатовыми", то достанется Ювентусу бесплатно. Шансы на это достаточно большие, поскольку Рональд Куман ранее заявил, что не слишком рассчитывает на Суареса. В Турине нападающий заменит Гонсало Игуаина, который близок к переезду в МЛС. Аргентинец пока согласовывает разрыв контракта с Ювентусом.

Напомним, Барселона близка к потере Лионеля Месси, который заявил о желании воспользоваться соответствующим пунктом в контракте и покинуть клуб бесплатно.

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