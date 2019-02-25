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Суарес рискует не помочь Барселоне в матче против Реала

16:21 67 Читати українською
Суарес рискует не помочь Барселоне в матче против Реала
Луис Суарес / Фото express

Участие нападающего Барселоны Луиса Суареса в полуфинальном матче Кубка Испании остается под вопросом.

В матче 25-го тура чемпионата Испании Севилья – Барселона (2:4) игрок гостей Луис Суарес получил травму, сообщает Football Espana.

Суарес не забивает в выездных матчах Лиги чемпионов в течение 3,5 года

В уругвайского нападающего диагностировали проблему с коленом, с которой он неоднократно встречался на протяжении своей карьеры. Таким образом пока неизвестно сможет ли 32-летний форвард помочь "блаугранас" в ближайших матчах против мадридского клуба.

Напомним, Барса проведет 2 поединка подряд с Реалом 27 февраля и 2 марта. Встречи состоятся в рамках ответного матча Кубка Испании (счет первого поединка 1:1) и 26-го тура Ла Лиги соответственно.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

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