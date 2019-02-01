Суарес рассказал, о чем общается с Месси кроме футбола

Форвард Барселоны Луис Суарес рассказал о дружбе со своим звездным партнером Лионелем Месси.

"Мы говорим не только о футболе. Мы говорим о прошлом и будущем. Мы не только партнеры по команде, но и хорошие друзья, которые имеют много общего. Наши жены тоже проводят время вместе, пьют мате у меня или у Лео дома. мы можем сидеть и болтать по 2-3 часа. Для большинства людей он Месси, а для меня просто Лео.

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Мы не пересматриваем поединки Барсы вместе, но часто обсуждаем игровые моменты во время матчей. Как хорошие, так и плохие, ведь мы оба самокритичны. Иногда команда побеждает, но я бываю расстроен, потому что сыграл не лучшим образом. Лео понимает, что у меня смешанные чувства. Так же и я понимаю, когда он недоволен собой", – цитирует Суареса издание Sport.es.

В текущем сезоне Примеры Суарес провел 20 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 5 ассистов.

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