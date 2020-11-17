Летом, еще до перехода в мадридский Атлетико, Луис просил каталонцев продлить его контракт на четыре года, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал TV3.

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Таким образом, уругвайский форвард хотел играть за "сине-гранатовых" до своих 37 лет. По информации источника, в Барселоне считали такой срок слишком большим из-за возраста и результативности Суареса.

Напомним, 33-летний Суарес перешел в Атлетико из Барселоны 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно. Луис выступал в составе Барселоны с 2014 года. В прошлом сезоне провел 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. В сезоне 2020/2021 он провел в Ла Лиге 6 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

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