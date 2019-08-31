Суарес прокомментировал возможное возвращение Неймара в Барселону

Нападающий Барселоны Луис Суарес считает, что Неймару пора решить, чего он хочет.

"Знаю, что сейчас у Неймара трудное время. Ему стоит остаться наедине со своими близкими, чтобы решить, чего он хочет.

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Никогда не думал о том, чтобы покинуть Барселону. Я здесь, чтобы помочь лучшей команде в мире", – передает слова Луиса Суареса Marca.

Напомним, Неймар не хочет играть за ПСЖ и хочет вернуться в Барселону. Каталонцы ведут переговоры с парижанами, но не могут договориться о сумме компенсации.

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