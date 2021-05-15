"Я хочу иметь возможность сыграть на чемпионате мира в Катаре, а затем покинуть сборную. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из молодых игроков, которым нужно открыть дорогу в национальную команду.

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Они должны получить шанс. Когда приходит время, человеку приходится принимать непростые решения, несмотря на то, как сложно они ему даются. Но я работал над этим долгое время", – цитирует Суареса издание Marca.

Напомним, Луис стал игроком Атлетико осенью 2020 года. В текущем сезоне 34-летний уругваец сыграл за свою команду в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи. В сборную Уругвая Суарес вызывается с 2007 года.

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