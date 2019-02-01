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Суарес признался, где хочет завершить карьеру

1 февраля 14:42 379 Читати українською
Суарес признался, где хочет завершить карьеру
Луис Суарес / Фото mykhel

Похоже, нападающий Барселоны Луис Суарес не намерен покидать Камп Ноу.

"Завершив здесь карьеру, я был бы счастлив. Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока.

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Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы крупнейшим достижением. Но это будет трудно сделать, мало кому это удавалось", – цитирует форварда Sport.

Напомним, 32-летний уругваец выступает за Барсу с 2014 года, за это время успел отличиться 167-ю голами.

В текущем сезоне Примеры Суарес провел 20 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 5 ассистов.

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Теги
Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Луис Суарес Луис Суарес
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