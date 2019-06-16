Суарес признался, что обращался к психологу после того, как укусил Кьеллини

Уругвайский нападающий Луис Суарес вспомнил, как укусил Джорджо Кьеллини на чемпионате мира-2014.

"Жена спрашивала, что случилось. Я сказал ей, что мы всего лишь столкнулись. Я не принял реальность, что было большой ошибкой.

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Я обратился к психологам, это очень помогло мне принять ошибки и расти дальше. Много страдал тогда, ведь я действительно подвел жену, детей и партнеров по команде", – цитирует Суареса Fox Sports.

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Напомним, во время поединка чемпионата мира-2014-го года между Уругваем и Италией Луис Суарес укусил за плечо Джорджо Кьеллини, за что был удален с поля.