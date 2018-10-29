Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико

Форвард Барселоны Луис Суарес удачно воспользовался отсутствием в матче против Реала своего партнера по команде Лионеля Месси.

В матче 10-го тура игроки Барселоны 5 раз отличились в воротах мадридцев, три гола забил нападающий каталонцев Луис Суарес. В общем форвард Барсы отмечался 9 раз в воротах "сливочных".

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

Таким образом, уругваец стал рекордсменом по количеству голов в Эль Классико в стартовых 11 матчей. Предыдущее достижение принадлежало Лионелю Месси, который за 11 поединков забил только 7 мячей, сообщает издание MisterChip.

Напомним, Барселона разгромила Реал (5:1) и закрепилась на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 21 очко.

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