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Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико

28 октября 20:17 251 Читати українською
Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
Лионель Месси и Луис Суарес / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Луис Суарес удачно воспользовался отсутствием в матче против Реала своего партнера по команде Лионеля Месси.

В матче 10-го тура игроки Барселоны 5 раз отличились в воротах мадридцев, три гола забил нападающий каталонцев Луис Суарес. В общем форвард Барсы отмечался 9 раз в воротах "сливочных".

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Таким образом, уругваец стал рекордсменом по количеству голов в Эль Классико в стартовых 11 матчей. Предыдущее достижение принадлежало Лионелю Месси, который за 11 поединков забил только 7 мячей, сообщает издание MisterChip.

Напомним, Барселона разгромила Реал (5:1) и закрепилась на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 21 очко.

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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