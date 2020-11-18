Повторный тест форварда на коронавирус также оказался положительным, информирует Mundo Deportivo. Таким образом, Суарес не сможет "отомстить" Барселоне в матче 10 тура Примеры (21 ноября).

Суарес просил у Барселоны солидный контракт перед своим переходом в Атлетико

Ветеран собирается покинуть Уругвай как можно скорее. Луис на специально оборудованном самолете вернется в Мадрид, где будет отбывать карантин. Существует большой риск, что нападающий пропустит не только поединок с Барселоной, но и матч с московским Локомотивом в 4 туре Лиги чемпионов (25 ноября).

Напомним, 33-летний Суарес перешел в Атлетико из Барселоны 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно. Луис выступал в составе Барселоны с 2014 года. В прошлом сезоне провел 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. В сезоне 2020/2021 он провел в Ла Лиге 6 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

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