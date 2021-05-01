Атлетико обыграл Эльче в рамках 34-го тура испанской Примеры. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

"Матрасники" открыли счет уже на 16-й минуте, но радость Луиса Суареса прервал VAR. В конце концов, через 5 минут мадридцы снова забили. Теперь легально. Однако дальше было куда сложнее.

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Больше забить подопечные Диего Симеоне не смогли, а вот победа едва была упущена. Уже в компенсированное время Эльче получил право на пенальти, но Фидель попал в каркас ворот.

Драматичная победа позволила Атлетико закрепиться на вершине турнирной таблицы. Уже в следующем туре команде предстоит сдать главный экзамен на пути к чемпионству – выездной матч против Барселоны.

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