Суарес попрощался с игроками Барселоны – форвард покидал клубную базу в слезах
Форвард Барселоны Луис Суарес все ближе к уходу из каталонского клуба.
Уругваец в ближайшее время расторгнет контракт с Барселоной и уже попрощался с одноклубниками на базе клуба, сообщает журналист Жерар Морено в своем твиттере.
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Отмечается, что об уходе нападающего официально объявят уже завтра. Суареса долгое время связывали с трансфером в Ювентус, однако туринцы в итоге приобрели Альваро Морату. Теперь главным претендентом на Луисито является Атлетико.
Напомним, в 2014 году Барселона заплатила Ливерпулю за Суареса 80 млн евро. Форвард провел 191 матч в Примере, отличился 147 голами.
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