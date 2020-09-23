Форвард Барселоны Луис Суарес все ближе к уходу из каталонского клуба.

Уругваец в ближайшее время расторгнет контракт с Барселоной и уже попрощался с одноклубниками на базе клуба, сообщает журналист Жерар Морено в своем твиттере.

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Отмечается, что об уходе нападающего официально объявят уже завтра. Суареса долгое время связывали с трансфером в Ювентус, однако туринцы в итоге приобрели Альваро Морату. Теперь главным претендентом на Луисито является Атлетико.

Напомним, в 2014 году Барселона заплатила Ливерпулю за Суареса 80 млн евро. Форвард провел 191 матч в Примере, отличился 147 голами.

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Luis Suárez se ha despedido de sus compañeros en la Ciudad Deportiva hace unos minutos



Se tiene que firmar la rescisión del contrato en las próximas horas



El acto de despedida apunta a mañana #Barça — Gerard Romero (@gerardromero) September 23, 2020