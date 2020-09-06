Нападающий Барселоны Луис Суарес делает все возможное, чтобы присоединиться к Ювентусу.

В понедельник 33-летний уругваец должен получить итальянский паспорт в консульстве, информирует Marca. Это станет дополнительным аргументом для перехода в Ювентус, которому не придется освобождать место под еще одного игрока без прописки в ЕС.

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Правда, Суарес обязан решить некоторые вопросы с Барселоной. Каталонский гранд рассчитывает получить хоть какую-то компенсацию за форварда, у которого остается год действующего контракта. Личное соглашение ветерана с Ювентусом согласовано – его зарплата составит 10 млн евро за сезон.

К слову, Суарес провел за Барселону 36 матчей в прошлой кампании, записав в свой актив 21 гол и 12 ассистов.

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