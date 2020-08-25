Суарес получил приглашение от любимой команды Папы Римского

Луис Суарес может продолжить карьеру в Сан Лоренсо, информирует Mundo Deportivo.

Барселона не рассчитывает на Суареса – Куман сообщил об этом форварду

Руководство аргентинского клуба заявило, что готово принять уругвайца, если его такое предложение интересует. Также боссы Сан Лоренсо не понимают, как форвард мирового уровня может не входит в планы Кумана: "Было бы хорошо, если бы за команду Папы играл один из девяти лучших бомбардиров в мире".

К слову, Луис Суарес имеет билет на членство в этом клубе и недавно публично заявил, что является фанатом аргентинцев. Самым преданным болельщиком Сан Лоренсо есть Хорхе Марио Бергольйо, более известный как Папа Франциск.

Заметим, уругваец выступает за Барселону с 2014 года. В сезоне 2019/20 Луис забил 21 гол в 36 матчах всех турниров. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

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