Суарес поддерживает приход звездного форварда, который может забрать его место в основе Барселоны

Форвард Барселоны Луис Суарес не боится конкуренции со стороны звезды Интера Лаутаро Мартинеса, которого активно сватают на Камп Ноу.

"Лаутаро – игрок, который сильно вырос в Италии. Это "девятка", которая невероятно движется на поле.

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Дело не в том, чтобы чувствовать себя совместимым с другими игроками, а в том, что клуб хочет подписать тех, кто может помочь нам в достижении главной цели – победы. Здоровая конкуренция всегда будет в команде, и мы всегда будем грести в одном направлении. Здесь всегда рады игрокам, которые приходят бороться за свое место и помогать команде", – цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Отметим, что приход Мартинеса может существенно повлиять на игровое время уругвайца, который последние несколько лет не имел достойного конкурента за место на острие атаки Барселоны.

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