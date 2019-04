Суарес побил рекорд Форлана в Ла Лиге

Нападающий Луис Суарес вышел на первое место по количеству голов в чемпионате Испании среди уругвайцев.

В поединке 30 тура чемпионата Испании между Вильярреалом и Барселоной форвард "блаугранас" Луис Суарес спас ничью для своей команды, отметившись голом на 90+3 минуте.

Вильярреал – Барселона – 4:4 – видео голов и обзор матча

Это взятие ворот стало 129-м для нападающего в чемпионате Испании, таким образом Суарес вышел на первое место среди уругвайских голеадоров в Ла Лиге, обойдя Диего Форлана на один забитый мяч.

129 - Luis Suárez is now the Uruguayan top scorer in La Liga (129 goals), overcoming Diego Forlán (128). Gunman. pic.twitter.com/FquVzrfINJ