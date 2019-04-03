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Суарес побил рекорд Форлана в Ла Лиге

11:38 16 Читати українською
Суарес побил рекорд Форлана в Ла Лиге
Луис Суарес

Нападающий Луис Суарес вышел на первое место по количеству голов в чемпионате Испании среди уругвайцев.

23’ Сэмюэль Чуквуэзе
50’ Токо Экамби
62’ Висенте Иборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Филиппе Коутиньо 12’
Малком 16’
Лионель Месси 90’
Луис Суарес 94’

В поединке 30 тура чемпионата Испании между Вильярреалом и Барселоной форвард "блаугранас" Луис Суарес спас ничью для своей команды, отметившись голом на 90+3 минуте.

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Это взятие ворот стало 129-м для нападающего в чемпионате Испании, таким образом Суарес вышел на первое место среди уругвайских голеадоров в Ла Лиге, обойдя Диего Форлана на один забитый мяч.

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Теги
Барселона Барселона Испания Вильярреал - Барселона Диего Форлан Диего Форлан Луис Суарес Луис Суарес
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