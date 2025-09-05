Интер Майами потерпел поражение в финале Кубка лиг от Сиэтл Саундерс со счетом 0:3. После этого события полностью вышли из-под контроля, и Луис Суарес сыграл свою негативную роль. Во время драки “стенка на стенку” Суарес плюнул в лицо одному из сотрудников Сиэтла.

Месси исчез в финале – Сиэтл уничтожил Интер Майами и выиграл Кубок лиг, Суарес и Бускетс устроили драку (ВИДЕО)

Спустя несколько дней уругваец остыл и прокомментировал этот инцидент. "Прежде всего, хочу поздравить Сиэтл Саундерс с победой. Но прежде всего, я хочу извиниться за свое поведение после матча. После матча произошло то, чего не должно было произойти. Но это не оправдывает моей реакции. Я был неправ и искренне сожалею об этом. Мне жаль, что произошло, и я не хотел упускать возможность признать это и извиниться перед всеми, кого задели мои действия", – написал уругваец в своем Instagram.

Это не первый раз, когда Суарес попадает в новости о неподобающем поведении. За свою карьеру он трижды подвергался дисквалификации за укусы. Он также получил длительную дисквалификацию во время игр за Ливерпуль за расистские оскорбления в адрес бывшего защитника Манчестер Юнайтед Патриса Эвра.

