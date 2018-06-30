Суарес: Пепе один из лучших защитников в мире

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Португалии.

"Пепе много лет играл в мадридском Реале, один из лучших защитников в мире, но для меня все не сводится к противостоянию с ним в этой встрече.

Матч будет непростым, мы должны играть компактно, нам будет противостоять чемпион Европы. Можно получить преимущество за счет индивидуального мастерства один на один, но все равно это игра одиннадцати против одиннадцати, и мы готовимся прежде всего к этому, не отвлекаясь на посторонние вещи", – цитирует Суареса издание Р-Спорт.

Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1

Напомним, матч Уругвай – Португалия состоится 30 июня, начало в 21:00.