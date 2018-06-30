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УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА Новости ЧМ 2018

Суарес: Пепе один из лучших защитников в мире

29 июня 23:54 16 Читати українською
Суарес: Пепе один из лучших защитников в мире
Луис Суарес / Фото из соцсетей

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Португалии.

"Пепе много лет играл в мадридском Реале, один из лучших защитников в мире, но для меня все не сводится к противостоянию с ним в этой встрече.

Матч будет непростым, мы должны играть компактно, нам будет противостоять чемпион Европы. Можно получить преимущество за счет индивидуального мастерства один на один, но все равно это игра одиннадцати против одиннадцати, и мы готовимся прежде всего к этому, не отвлекаясь на посторонние вещи", – цитирует Суареса издание Р-Спорт.

Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1

Напомним, матч Уругвай – Португалия состоится 30 июня, начало в 21:00.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
до матча
20
час
:
39
мин
Португалия
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Теги
Чемпионат мира-2018 ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Пепе Пепе Луис Суарес Луис Суарес Уругвай Уругвай
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