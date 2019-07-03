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Суарес отыграл два последних матча на Копа Америка с переломом кисти

15:03 39 Читати українською
Суарес отыграл два последних матча на Копа Америка с переломом кисти
Луис Суарес / Diario Sport

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес играл на Копа Америка-2019 не в полной готовности.

 

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес сыграл два последних на Копа Америка-2019 с травмой руки, передает Diario Sport.

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У нападающего Барселоны была сломана кисть руки. Он провел с переломом два матча – с Чили и Перу. Отмечается, что Суарес получил травму в матче с Японией: он сломал четвертую плюсневую кость левой руки. Ему пришлось играть с фиксатором.

Напомним, сборная Уругвая вылетела в 1/4 финала Копа Америка-2019 от Перу в серии пенальти, а решающий 11-метровый не реализовал именно Суарес.

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