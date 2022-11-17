Уругвайский форвард Луис Суарес не хочет продолжать карьеру в чемпионате Бразилии.

Суарес получил официальное предложение от Гремио, но отказался подписывать контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. У уругвайца есть другие планы насчет будущего клуба.

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Последние полгода Луис провел в родном Насьонале, с которым стал чемпионом Уругвая, оформив в финале дубль. Стороны решили не продлевать контракт, поэтому после ЧМ-2022 форвард сменит клуб.

Суарес сделал звездную карьеру в Европе, забив 440 голов за Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселону и Атлетико. Луис выигрывал Лигу чемпионов и 5 раз брал титул в Испании.

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