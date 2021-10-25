Атлетико расписал результативную ничью (2:2) с Реал Сосьедадом в 10 туре Примеры. Видео голов и обзор матча смотрите в этой новости.

Действующий чемпион Испании принимал на своем поле лидера Примеры. Реал Сосьедад благодаря стабильности вырвался на вершину турнирной таблицы. И это при том, что два форварда команды Исак и Сёрлот до десятого тура голов не забивали.

В матче с Атлетико их прорвало. Сёрлот забил быстрый гол после классной комбинации, а Исак мощным ударом со штрафного удвоил преимущество Сосьедада. Атлетико ответил дублем Суареса. Луис сначала замкнул подачу Фелиша, а затем заработал и реализовал пенальти.

Стоит отметить, что арбитр в динамике не заметил фол против уругвайца и не указал на 11-метровую отметку, однако VAR помог исправить ошибку. После этой ничьей Реал Сосьедад остался лидером Ла Лиги. Атлетико идет на 4 месте.

Атлетико – Реал Сосьедад: видеообзор матча

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