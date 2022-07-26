"Прежде всего, я хотел поблагодарить вас за любовь, которую я и моя семья получили в последние дни. Это поражает. Спасибо за все дошедшие до нас сообщения. Это тронуло наши сердца в этой ситуации, которую мы должны решить. Было невозможно отказаться от этой возможности – снова играть в Насьонале.

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Мы имеем предварительное соглашение с клубом. В ближайшие несколько часов детали будут согласованы, и мы надеемся, что все мы сможем насладиться этим новым этапом и увидеть друг друга в ближайшие дни", – сказал Суарес.

Напомним, у 35-летнего уругвайца завершился контракт с Атлетико. Следовательно, Суарес на правах свободного агента возвращается в клуб, где начинал свою карьеру. Именно из Насьоналя Луис перебрался в Гронинген в 2006 году. Далее в карьере Суареса были Аякс, Ливерпуль, Барселона и Атлетико.

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