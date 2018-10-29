Суарес об отсутствии Роналду: Команда выше одного игрока

Форвард Барселоны Луис Суарес поделился ожиданиями от матча 10 тура Ла Лиги против Реала.

"Мы все знаем, какого типа игрок Криштиану Роналду, но команда всегда выше, чем один футболист.

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У них есть другие игроки, которые способны делать разницу. Нам надо сыграть без мыслей, кого в своем составе имеет оппонент.

Класико является Класико. в последнем противостоянии мы уже были чемпионами и играли с большой интенсивностью. Мы действительно хотим отлично провести матч, ты не думаешь о том, как играют другие команды, ты просто входишь в игру с интенсивностью, это Классико и мы живем этим максимально", – сказал Суарес клубному каналу Барселоны.

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