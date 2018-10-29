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Суарес об отсутствии Роналду: Команда выше одного игрока

26 октября 20:48 106 Читати українською
Суарес об отсутствии Роналду: Команда выше одного игрока
Луис Суарес / ФК Барселона

Форвард Барселоны Луис Суарес поделился ожиданиями от матча 10 тура Ла Лиги против Реала.

"Мы все знаем, какого типа игрок Криштиану Роналду, но команда всегда выше, чем один футболист.

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У них есть другие игроки, которые способны делать разницу. Нам надо сыграть без мыслей, кого в своем составе имеет оппонент.

Класико является Класико. в последнем противостоянии мы уже были чемпионами и играли с большой интенсивностью. Мы действительно хотим отлично провести матч, ты не думаешь о том, как играют другие команды, ты просто входишь в игру с интенсивностью, это Классико и мы живем этим максимально", – сказал Суарес клубному каналу Барселоны.

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Барселона
Матч окончен
5 : 1
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