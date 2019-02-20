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Суарес не забивает в выездных матчах Лиги чемпионов в течение 3,5 лет

11:23 18 Читати українською
Суарес не забивает в выездных матчах Лиги чемпионов в течение 3,5 лет
Луис Суарес / Reuters

Нападающий Барселоны Луис Суарес не может отличиться в выездных матчах Лиги чемпионов.

Уругвайский форвард не может забить за Барселону на выезде в Лиге чемпионов уже более 24 часов чистого игрового времени, сообщает статистический портал Opta.

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Последний раз Суарес забивал гол на выезде в самом престижном европейском турнире в сентябре 2015 года, тогда от нападающего Барселоны пострадала Рома.

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Напомним, 19 февраля Лион принимал Барселону в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, поединок закончился безголевой ничьей.

Лига чемпионов1/8 финалаЛюмьер (Лион)

Лион - Барселона: Вторник 19 февраля 2019

Лион
Матч окончен
0 : 0
Барселона
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Барселона Барселона Луис Суарес Луис Суарес Лига чемпионов Лион - Барселона
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