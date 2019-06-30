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Суарес не забил пенальти впервые с 2016 года – форвард не выдержал и расплакался

09:23 253 Читати українською
Суарес не забил пенальти впервые с 2016 года – форвард не выдержал и расплакался
Луис Суарес / TYC Sports

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес стал главным неудачником поединка 1/4 финала Копа Америка-2019 против Перу.

 

Уругвай прекратил борьбу на Копа Америка-2019. На пути команды Оскара Табареса стало Перу, которое оказалось сильнее в серии послематчевых пенальти.

Послематчевая лотерея Уругвая и Перу в обзоре матча 1/4 финала Копа Америка

Единственным, кто не смог реализовать свой 11-метровый, стал Луис Суарес. Форвард Барселоны бил первым, однако проиграл свою дуэль голкиперу. Этот нереализованный пенальти стал для Суареса первым с ноября 2016 года, информирует Squawka.

Последний раз 32-летний Суарес промахивался с отметки в матче против Чили в рамках отбора на ЧМ-2018. После того нападающий 14 раз удачно исполнял пенальти в составе Барселоны и национальной команды.

После завершения серии пенальти и вылета Уругвая из Копа Америка нападающий дал волю эмоциям – плачущего Суареса утешала почти вся команда.

К слову, в полуфинале соперником Перу станет Чили. Другого финалиста определят Бразилия и Аргентина.

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Уругвай – Перу: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Копа Америка-2019 – как это было
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Главное Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Барселона Барселона Копа Америка Мир Видеоновости Луис Суарес Луис Суарес Уругвай Уругвай Уругвай - Перу
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