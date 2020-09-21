Новый главный тренер команды Рональд Куман не рассчитывает на уругвайца, поэтому Барселона стремится прекратить сотрудничество с футболистом, но тот отказывается разрывать контракт, который действует до лета 2021 года.

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По информации испанской прессы, Суарес отклонил предложение клуба по соглашению, которое предусматривало выплату ему 7 млн ​​евро за досрочное расторжение контракта. Луис якобы хочет получить всю сумму зарплаты за следующий год (около 15 млн евро). Как утверждает AS, в Барсе предложение о 7 млн ​​рассматривали как последнее и решили, что футболист решил остаться в команде любой ценой.

Кроме того, Суарес не слишком активно работает над поиском новой команды. Накануне окончательно отпал вариант с Ювентусом, а предложения Интера Майами и итальянской Ромы не устроили самого уругвайца. Не оставляет попыток подписать Луиса мадридский Атлетико, но "матрасники" должны ждать, пока Суарес решит все вопросы с Барселоной.

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