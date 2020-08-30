Форвард Барселоны Луис Суарес близок к уходу из каталонского клуба, но хочет красиво покинуть "блаугранас".

Уругваец не будет вести переговоры с другими клубами несмотря на имеющиеся предложения, пока имеет действительный контракт с Барселоной, сообщает sport.es.

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Игрок не хочет создавать проблем для клуба и будет действовать максимально профессионально, хотя новый главный тренер Барселоны Рональд Куман не видит его в составе. Также Суарес хочет, чтобы клуб выплатил причитающиеся ему в случае разрыва соглашения деньги. Он считает, что Барселона выбрала не лучший способ, чтобы сообщить об уходе.

Сегодня Луис приедет на базу "блаугранас" вместе с другими игроками клуба, чтобы сдать тест на коронавирус, а в понедельник начнет тренироваться с командой.

Добавим, что в сезоне 2019/20 Луис провел 36 матчей, отличился 21 голом и 12 ассистов.

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