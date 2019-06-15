Суарес назвал фаворита Копа Америка – неожиданный выбор

Нападающий Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес считает Аргентину главным фаворитом Копа Америка.

"Я перенес операцию, потому что без нее я бы точно не смог сыграть на Копа Америка. После чемпионата мира-2018 меня очень беспокоило колено. Месси? Он феномен, мой напарник и друг. Многие критикуют его, но он старается не обращать на это внимание.

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В нашем составе очень хорошие игроки для того, чтобы бороться за кубок. Мы – одни из фаворитов, и все другие национальные сборные уважают Уругвай, страну с наибольшим количеством титулов Копа Америки.

Очевидно, что Аргентина является главным фаворитом, потому что за них выступает лучший игрок в мире", – передает слова Луиса Суареса FOX sports.

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