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Суарес назвал единственный путь спасения провального сезона Барселоны

14 июля 22:40 - Читати українською
Суарес назвал единственный путь спасения провального сезона Барселоны
Луис Суарес / Сайт Барселоны

Форвард Барселоны Луис Суарес очертил главные задачи команды на заключительную часть сезона.

"В чемпионате мы должны быть самокритичны – мы сами позволили титулу выскользнуть из рук. Мы осознаем, что зависели только от себя и не ищем никакого оправдания.

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Теперь, ради нашей гордости и престижа Барсы, мы должны выиграть две игры Примеры, которые у нас остались, а затем полностью сосредоточиться на единственном титуле, за который еще можем бороться, а именно на Лиге чемпионов. Если наши игроки покажут привычный для этого клуба уровень, то мы можем драться с кем угодно. Провал в матче может дорого стоить, поэтому мы должны быть очень бдительными. Нужно, чтобы все были готовы к Лиге чемпионов", – подытожил Суарес в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона возобновит Лигу чемпионов 8 августа. Команда Сетьена в рамках ответного матча 1/8 финала будет принимать Наполи после гостевых 1:1.

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Теги
Барселона Барселона Испания Лига чемпионов Луис Луис Суарес
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