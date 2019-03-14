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"Суарес наступил на игрока Лиона, это не пенальти", – экс-арбитр оценил работу VAR

09:45 122 Читати українською
"Суарес наступил на игрока Лиона, это не пенальти", – экс-арбитр оценил работу VAR
Момент с падением Суареса / Chicago Tribune

Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес прокомментировал работу VAR в моменте с фолом на форварде Барселоны Луисе Суаресе.

"На мой взгляд, это не пенальти. Суарес сам инициировал контакт, к тому же наступил на защитника", – цитирует Итурральде AS.

Барселона – Лион – 5:1 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Лион со счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Блаугранас" остались единственным представителем Испании в этом турнире.

Единственной надеждой Франции в еврокубках остался середняк Ренн, который сегодня, 14 марта, сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Арсенала.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов

Теги
Лига чемпионов Барселона Барселона Лион Лион Итурральде Гонсалес Видеоассистент арбитра (VAR) Луис Суарес Луис Суарес
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