"Суарес наступил на игрока Лиона, это не пенальти", – экс-арбитр оценил работу VAR

Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес прокомментировал работу VAR в моменте с фолом на форварде Барселоны Луисе Суаресе.

"На мой взгляд, это не пенальти. Суарес сам инициировал контакт, к тому же наступил на защитника", – цитирует Итурральде AS.

Барселона – Лион – 5:1 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Лион со счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Блаугранас" остались единственным представителем Испании в этом турнире.

Единственной надеждой Франции в еврокубках остался середняк Ренн, который сегодня, 14 марта, сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Арсенала.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов