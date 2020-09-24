Во время прощальной пресс-конференции Суарес нашел способ подколоть президента Барселоны, который и стал одной из причин ухода нападающего из команды. После вопроса журналиста: "Можете ли вы обвинить себя в уходе из Барселоны?" Суарес переспросил: "Я или ...", кивнув в сторону Бартомеу, сообщает издание Metro.

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"Мы должны быть самокритичны в Лиге чемпионов. Я играл с дискомфортом, с травмами, но ни в чем не виню себя. Я горжусь. Трудно принять уход. Но это реальность, и это то, что происходит в мире футбола", – все ответил уругваец на пресс-конференции.

Как отмечает El Chiringuito, Луис отказался позировать с Бартомеу, однако сфотографировался на фоне добытых трофеев сначала вместе с семьей, а затем с экс-партнерами по Барселоне: Месси, Бускетсом, Пике, Альбой и Роберто.

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