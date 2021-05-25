"Кто плохо со мной обращался в Барселоне? Во-первых, президент. Он общался с прессой вместо того, чтобы позвонить и сказать мне все лично, мол, я не нужен клубу. Почему бы не сказать это все в лицо.

Суарес сообщил, где начнет следующий сезон

Куман говорил: "Мне сказали сообщить тебе, что..." Не нужен характер, чтобы просто сказать мне, что я не нужен, вот и все. В любом случае, проблема не в тренере, указание поступило сверху", – сказал 34-летний ветеран Ла Лиги в интервью Cope.

Напомним, прошлым летом Барселона избавилась от Луиса, который перешел в Атлетико. 21 гол в нынешнем сезоне Ла Лиги от Суареса помогли команде Симеоне стать чемпионами.

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