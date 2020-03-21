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Суарес может стать секретным оружием Барселоны благодаря карантину

21:51 63 Читати українською
Суарес может стать секретным оружием Барселоны благодаря карантину
Луис Суарес / Фото из открытых источников

Уругвайский форвард Барселоны Луис Суарес рассказал о темпах своего восстановления после травмы колена.

"Врач сказал мне, что восстановление идет очень хорошо. Это дает мне надежду вернуться как можно раньше. Когда команда вернется (после паузы, связанной с пандемией коронавируса – прим.), я буду с ними.

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Сейчас я работаю дома над квадрицепсом под наблюдением физиотерапевта Хуанхо Брау. Сегодня для меня это самое главное", – цитирует Суареса издание Sport.es.

Таким образом, благодаря вынужденной паузе в Ла Лиге у 33-летнего уругвайца появится возможность помочь своей команде на финальном отрезке –при условии, что чемпионат все-таки будет доигран.

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