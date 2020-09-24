"Я хотел бы организовать прощальный матч для тебя, когда фанатов пустят на трибуны, чтобы ты мог попрощаться. Ты дал нам очень много благодаря характеру, духу бойца и победителя.

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От имени всех болельщиков Барселоны хочу поблагодарить тебя за эти шесть лет. Это были незабываемые времена, и я надеюсь, что ты по-прежнему будешь счастлив в личной и профессиональной жизни после ухода. Барселона всегда будет твоим домом", – приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, Суарес присоединился к Барселоне в 2014 году, перейдя из Ливерпуля за 82 млн евро. Всего Луис провел за "сине-гранатовых" 283 матча во всех турнирах, где забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. С каталонцами он выиграл 13 титулов.

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