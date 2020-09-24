Суарес может провести прощальный поединок за Барселону
Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу выразил прощальные слова в адрес уже бывшего нападающего каталонцев Луиса Суареса.
"Я хотел бы организовать прощальный матч для тебя, когда фанатов пустят на трибуны, чтобы ты мог попрощаться. Ты дал нам очень много благодаря характеру, духу бойца и победителя.
Суарес нанес прощальный "удар" по Бартомеу – форвард эффектно унизил президента Барселоны
От имени всех болельщиков Барселоны хочу поблагодарить тебя за эти шесть лет. Это были незабываемые времена, и я надеюсь, что ты по-прежнему будешь счастлив в личной и профессиональной жизни после ухода. Барселона всегда будет твоим домом", – приводит слова Бартомеу Marca.
Напомним, Суарес присоединился к Барселоне в 2014 году, перейдя из Ливерпуля за 82 млн евро. Всего Луис провел за "сине-гранатовых" 283 матча во всех турнирах, где забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. С каталонцами он выиграл 13 титулов.
Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги