Бразильский Коринтианс заинтересован в услугах бомбардира "матрасников", прицел которого в последнее время несколько сбился.

"Тимау" настроены усилиться форвардом высокого класса и обратили внимание на 34-летнего Луиса Суареса. Нападающий Атлетико летом может стать свободным агентом, ведь его контракт с "матрасниками" подходит к концу. Коринтианс, финишировавший на 5 месте чемпионата Бразилии, планирует воспользоваться ситуацией, сообщает Mundo Deportivo.

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В то же время бразильский клуб рассматривает и кандидатуру другого уругвайца – Эдинсона Кавани, не имеющего стабильного места в составе Манчестер Юнайтед. Что касается Суареса, то форвард готов остаться в Атлетико даже после недавнего конфликта с Диего Симеоне, но окончательное решение примет именно мадридский клуб.

Также на ветерана претендует неназванный клуб МЛС, однако большей конкретики пока нет. Заметим, что последний раз Суарес забивал еще 7 ноября в ворота Валенсии, а "сухая" серия уругвайца длится уже 7 матчей во всех турнирах. Всего в сезоне 2021/22 нападающий забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 23-х матчах. Неудачи Луиса перекинулись и на Атлетико – команда проиграла 3 последних поединка Ла Лиги и выпала из зоны Лиги чемпионов на 5-е место.

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