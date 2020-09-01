ПСЖ связался с Суаресом относительно возможного трансфера, информирует журналист Танкреди Палмиери в своем твиттере.

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Интересно, что одним из посредников выступает Неймар, который стремится восстановить звездную связь с бывшим партнером по Барселоне. Парижане готовы предложить 20 млн евро зарплаты после ухода ветеранов клуба Эдинсона Кавани и Тьягу Силвы. Ранее сообщалось, что новый наставник Барселоны Рональд Куман не рассчитывает на уругвайца.

К слову, Суарес провел 36 матчей в составе каталонцев в сезоне 2019/20, записав в свой актив 21 гол и 12 ассистов.

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