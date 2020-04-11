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Суарес мог покинуть Барселону ради своего родного клуба

11 апреля 23:25 23 Читати українською
Суарес мог покинуть Барселону ради своего родного клуба
Суарес и Абреу в сборной Уругвая / Getty Images

Бывший форвард сборной Уругвая Себастьян Абреу признался, что в конце 2019 года мог возглавить уругвайский Насьональ и приглашал к себе звезду Барселоны Луиса Суареса.

"У меня были реальные шансы стать тренером Насьоналя. Тогда Суарес уже собирался приехать, я сказал ему: "Послушай, Лучо, это не что-то конкретное, но может быть возможность... Какова твоя позиция? Что мы делаем?"

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Он сказал, что поговорит с женой, если я действительно получу должность. Он всегда говорил, что готов вернуться, если я стану тренером. Возвращение в Насьональ было чем-то, что мотивировало Луиса, это было бы хорошим испытанием", – приводит слова Абреу AS.

Отметим, что известный форвард так и не стал тренером Насьоналя. Именно в этом клубе Суарес начинал карьеру в сезоне 2005/06, после чего переехал в Европу.

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Теги
Барселона Барселона Луис Суарес Луис Суарес Испания Себастьян Абреу Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео
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