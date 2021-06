"Оказаться среди лучших – всегда серьезный вызов. Кун долго выступает на мировом уровне. Где бы он ни играл, он всегда оставлял о себе хорошие воспоминания.

Агуэро объяснил, почему сделал выбор в пользу Барселоны

Играть вместе с лучшим футболистом в мире (Месси – Футбол 24) будет плюсом для Агуэро. Я познакомился с ним на барбекю у Лео. Я рад за Агуэро и за Барсу, создавшую такую связку. Он отличный игрок", – сказал Луис Суарес в интервью испанскому видеоблогеру Ибаи Ланьйосу.

Напомним, Серхио Агуэро стал первым новичком "блаугранас" в это межсезонье. Его контракт рассчитан до июня 2023, а сумма отступных составляет 100 млн евро.

