Экс-форвард Барселоны Луис Суарес заверил, что вместе с Месси никогда не давил на Гризманна.

"Абсолютная неправда, что я и Месси имели плохие отношения с Гризманн. За пределами поля я значительно спокойнее, чем во время матчей. На поле я очень заряжен.

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Мы с Месси никогда не диктовали свои условия в Барсе. Конечно, я скучаю по Лео, сейчас несколько необычно общаться с ним в статусе соперников", – цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, уругваец этим летом перешел из Барселоны в Атлетико и стал одним из главных кузнецов успеха мадридцев, которые уверенно возглавляют Примеру.

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