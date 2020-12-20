Луиса Суареса накануне допросили в скандальном деле в статусе свидетеля по получению итальянского гражданства. Журналист beIN Sports Танкреди Палмери раскрыл новые детали в своем Twitter.

Суарес был допрошен по делу со скандальным экзаменом для получения паспорта

В частности, как отмечает источник, Луис якобы сообщил судьям, что в период с 28 по 29 августа подписал предварительный контракт с Ювентусом. Однако, за два дня до экзамена по итальянскому языку туринцы отказались от сделки. Вероятнее всего, Юве узнал об утечке информации и решил остаться в стороне от скандала.

Напомним, в сентябре Суарес прибыл в Перуджу для сдачи экзамена в местном университете для иностранцев, чтобы получить уровень В1. Жена Луиса является итальянкой, поэтому форвард имел право на получение местного гражданства. Уругваец успешно сдал экзамен 17 сентября, выполнив устную часть всего за 15 минут, но после этого разгорелся скандал.

Итальянская прокуратура заподозрила, что Луис заранее получил тестовые задания – соответственно, результат экзамена был предопределен. В конечном итоге форвард не перебрался в Юве, а стал игроком мадридского Атлетико.

Ювентус попал в скандал из-за Суареса – клубу грозит снятие очков, трансферный бан и даже исключение из Серии А