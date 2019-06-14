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Суарес и Месси поддержали Неймара, который пропустит Копа Америка

21:45 25 Читати українською
Суарес и Месси поддержали Неймара, который пропустит Копа Америка
Суарес, Неймар и Месси / ФК Барселона

Луис Суарес и Лионель Месси выразили поддержку форварду сборной Бразилии Неймару, который не сыграет на Копа Америка-за травмы.

"Мы с Месси разговаривали с Неймаром, поддержали парня. Ему грустно пропускать такой крупный турнир, как Кубок Америки. Сборная Бразилии многое теряет из-за отсутствия Неймара. Он один из лучших игроков в мире, но в Бразилии есть и другие сильные футболисты.

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Думаю, найдётся тот, кто сможет заменить Неймара. Это показывает, что сборная Бразилии – команда. Сейчас Неймару очень тяжело. Знаю это, потому что мы дружим", – цитирует Суареса Globo Esporte.

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Теги
Мир Копа Америка-2019 Лионель Месси Лионель Месси Луис Суарес Луис Суарес Неймар Неймар Бразилия Бразилия Копа Америка
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