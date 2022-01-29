Нападающий Атлетико Луис Суарес может остаться в Мадриде, несмотря на непростые отношения с Диего Симеоне.

В последнее время уругваец конфликтует с главным тренером Диего Симеоне. Ранее сообщалось, что Суарес якобы готов покинуть Атлетико и присоединиться к Стивену Джеррарду в Астон Вилле.

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По информации Marca, 35-летний уругваец примет решение о своем будущем по завершении сезона. Суарес готов остаться в Атлетико, если Уругвай выйдет на ЧМ-2022. Форвард убежден, что в Мадриде сможет как можно лучше подготовиться к турниру в Катаре.

Клуб планирует оценить Суареса в ближайшие месяцы и тогда примет решение. Также многое будет зависеть от того, удастся ли "матрасникам" подписать нового форварда. Атлетико хотел купить Душана Влаховича, но тот перебрался в Ювентус. На радаре мадридцев остаются Дарвин Нуньес (Бенфика) и Лукас Бойе (Эльче).

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