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Суарес и Артур попали в заявку Барселону на матч против Реала – Кевин-Принс Боатенг вне списка

11:06 34 Читати українською
Суарес и Артур попали в заявку Барселону на матч против Реала – Кевин-Принс Боатенг вне списка
Суарес и Артур попали в заявку Барселону на матч против Реала

Главный тренер "блаугранас" Эрнесто Вальверде определился со списком игроков, которые поехали на ответный матч Кубка Испании против Реала.

В Мадрид на матч против Барселоны Вальверде взял 19 исполнителей. Отметим, что в заявке отсутствует Кевин-Принс Боатенг.

Зато в список попали Луис Суарес, который имел проблемы с коленом перед матчем против "галактикос", Артур и Силлессен, которые залечили травмы и вернулись в общую группу, сообщает пресс-служба Барселоны.

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Заявка Барселоны на матч против Реала:

Вратари: Тер Штеген, Силлессен; Пенья;

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Умтити;

Полузащитники: Коутинью, Артур, Малком, Ракитич, Роберто, Аленья, Видаль, Бускетс;

Форварды: Л. Суарес, Месси, Дембеле.

Напомним, первый полуфинальный поединок на Камп Ноу завершился вничью 1:1. Ответный матч сыграют на Сантьяго Бернабеу сегодня, 27 февраля. Начало встречи в 22 часа по Киеву.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
до матча
8
час
:
28
мин
Барселона
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