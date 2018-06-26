Суарес: Хочу поблагодарить всех уругвайцев, которые смогли доехать до Самары

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против России.

"Победа – это то, чего мы хотели. Нам хотелось продолжить прогресс после двух побед со счетом 1:0. Сегодня у нас была цель сыграть еще лучше. Мы хотели играть в такой же футбол, что и раньше.

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Говоря лично о себе, я доволен, что двигаюсь вперед. Мы продолжаем творить историю вместе с командой. Мы вместе думаем о том, что лучше для команды, и это наиболее важно. Также хочу поблагодарить всех уругвайцев, которые смогли доехать до Самары. Мы смогли ответить на их поддержку сегодняшним результатом.

В первых матчах ты особенно напряжен и не хочешь ошибиться или проиграть. Одна ошибка может дорого обойтись. Сегодня мы вышли на игру с другим настроем, и это облегчило давление. Так нам виделось на поле", – цитирует Суареса официальный сайт ФИФА.